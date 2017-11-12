Lista Politécnica para Encuentro Universitario

Frontera, Coah.-La Universidad Politécnica Monclova Frontera, se encuentra lista para recibir a los más de 600 alumnos de un total de 11 politécnicas que llegaran procedentes de 5 estados del país para ser partícipes del X Encuentro Cultural y Deportivo Interpolitécnicas 2018.

El magno evento se realizará del 14 al 17 del presente mes y se espera que sea el gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez quien ponga el marcha el encuentro estudiantil donde se tienen como principal objetivo el fomento a los hábitos, valores, actitudes y aptitudes entre la población universitaria.

La rectora de la universidad, Cecilia de la Garza, informó que ya están listos y que solo afinan los detalles del gran evento donde se tendrá la participación de más de 600 estudiantes que llegarán de un total de 11 universidades politécnicas.

Cabe recordar que serán alumnos de las universidades de Altamira, de Apodaca, de García, de la Laguna, de Monclova, de Piedras Negras, de Ramos Arizpe, de Región Ribereña, del Sur de Zacatecas, de Zacatecas y de Victoria, de donde estarán llegando a Monclova para el encuentro.

Estas 11 universidades se encuentran en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí y estarán viendo actividad en diferentes sedes en la región Centro donde se ocuparán dado a la infraestructura que existe en los

municipios.