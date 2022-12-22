Listos albergues, tras onda gélida

FRONTERA COAH-. Ante el pronóstico de deceso de temperaturas en varias partes del país, en Frontera ya están preparados para brindar la atención a los ciudadanos sobre todo a quienes viven en las zonas de vulnerabilidad.

La onda gélida empezó desde anoche, el pronóstico es de hasta menos 6 grados centígrados, por lo que Juan José Palacios Enríquez de Protección Civil, dijo que con las experiencias que se tienen actualmente ya están listos.

Dijo que empezaron con una situación muy difícil pero a estas alturas del partido están prácticamente preparados, se tienen albergues, cobertores con amplia capacidad, dijo que se conoce a la gente que está en condición de calle.

Coordinación con departamentos para la cuestión de alimentos y bebidas calientes para mitigar el frio, recordó que cuando se utilizan los braseros lo que despiden es monóxido de carbono y ha causado daños a los habitantes de los hogares, incluso hasta la muerte, pues este gas no se puede ver pero puede provocar la muerte

Además dijo que las brasas se pueden salir de control y han provocado incendios que terminan con todo como pasó en una vivienda de la colonia La Sierrita, por eso la recomendación de no utilizarlos y si lo hacen hay que estar al pendiente, sobre todo durante la noche. Hay que usar materiales para evitar que el frio ingrese por las ventanas, además en el caso de los calentadores de gas.

En el caso de tubería de agua o de gas, se debe estar preparado por las experiencias que se han tenido, hay que utilizar lo que sea necesario, cartón, hule para proteger las tuberías.

Lo que más preocupa es la salud de la gente por eso se realizarán recorridos por las distintas zonas y domicilios ya identificados, lo mismo con la gente en situación de calle, se han anticipado, se tienen lugares en La Sierrita, Occidental y colonias más retiradas.

Exhortó a la población a cuidar a las mascotas del frio, lo mismo para los perritos de la calle a quienes pidió que den refugio, que se acondicione un espacio para protegerlos de este intenso frio

“Hicimos un ejercicio previo a lo que viene, la semana pasada la gente de Protección Civil hizo un recorrido completo, vamos a estar al pendiente pero también sería bueno que la gente se comunique ante cualquier reporte al 866 6 42 90 38 y el 866 6 34 29 90 ”, comentó el alcalde.

Dijo que estarán al pendiente, la prioridad en esta onda gélida son los niños y los adultos mayores que se deben proteger por sobre cualquier cosa.