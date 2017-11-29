Listos comercios para diciembre

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Preparado el comercio local para las ventas decembrinas aunque temen que como cada año sea en Monclova donde se queden las ganancias.

Al respecto el comerciante Horacio Villarreal Valdez dijo que con anticipación todos los comercios se prepararon para las ventas del mes de diciembre pero que si bien es cierto que algunas cosas se consiguen más baratas en los comercios de aquí, la gente prefiere comprar en Monclova porque dicen que hay más variedad.

Nosotros hacemos la parte que nos toca, con mucho esfuerzo invertimos en artículos de primera calidad buscando siempre opciones en las tiendas de mayoreo ubicadas en Monterrey para que sean atractivos para la clientela, pero aún y cuando damos precios más bajos muchos de los productos se quedan porque no hay interés en comprarlos o ya los adquirieron en otras ciudades”

Cuestionado respecto a si resultaba conveniente afiliarse u organizarse como Cámara de Comercio, esto debido a que son muchos comerciantes los que hay en la Ciudad, Villarreal Valdez dijo que el problema es que los dueños de estos se niegan a pagar cuotas y que si bien es cierto que al principio se muestran muy animados al final no acuden a las reuniones abandonando el proyecto.

Sabemos los beneficios que representa estar dentro de una organización, porque además de asesoría jurídica nos da orientación, pero todo eso tiene un costo que el comerciante local no está dispuesto a pagar”, puntualizó el entrevistado.