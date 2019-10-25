Listos los panteones

Castaños, Coah.- Para que el panteón municipal se encuentre en óptimas condiciones para la celebración del Día de los Fieles Difuntos, se continúa con la campaña de limpieza en el Panteón del Carmen, la intensión es que el sitio esté limpio para la visita de miles de personas a partir del 1 de noviembre.

Los trabajadores de Presidencia Municipal han dejado sus oficinas para tomar la pala y la escoba y han acudido a una campaña intensa de limpieza en el camposanto con la intención que este en óptimas condiciones para recibir a los paseantes.

Trabajadores del municipio se han avocado en las últimas semanas a la realización de la limpieza de los camposantos.

Durante un recorrido que se realizó en el Panteón del Carmen, ubicado en la colonia Independencia se encuentran ya casi listos, los trabajos de limpieza han sido intensos y se realiza en la víspera de la celebración del día de los Fieles Difuntos.

Por su parte Lizeth Hernández, Síndica en la administración, dijo que a unos días de la celebración del Día de los Fieles Difuntos, los trabajos en el camposanto presentan un avance del 95 por ciento, lo que garantiza que cientos de visitantes que se esperan para este año, encuentren un panteón en excelentes condiciones.

“Estamos ya casi listos para este día de Muertos, llevamos un avance de 95 por ciento en la limpieza de Panteón del Carmen e invitamos a la ciudadanía a que nos ayude a mantenerlo, depositando la basura en su lugar” comentó Lizeth Hernández, Síndica del Ayuntamiento

Además, por parte del Departamento de Salud se llevó a cabo la fumigación en el Panteón del Carmen, así como el Santo Cristo.