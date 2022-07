Llama a mujeres a utilizar el condón

FRONTERA., COAH.-Acabando con mitos y tabúes sobre el uso del condón femenino, miembros del SAI Monclova invitaron a las mujeres a utilizar este método de protección y planificación familiar con la intención de terminar con el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Cecilia Hernández, Psicóloga del programa de prevención de VIH SIDA dijo que el contagio de enfermedades sexuales está a la orden del día y es por ello que se tiene que crear conciencia entre las mujeres para utilizar el condón femenino si es que su pareja sexual se niega por machismo a protegerse.

Mencionó que contrario a lo que se cree, es mayor el número de mujeres contagiadas que son amas de casa y a las cuales sus parejas traen las enfermedades que son trasmitidas por que algunos hombres se niegan a utilizar el preservativo, es por ello que se les invita a conocer y utilizar le condón femenino.

Dentro de las ventajas que tiene este preservativo es que protege no solo de embarazos no deseados sino de enfermedades como lo son el SIDA, la sífilis y la hepatitis, además se puede colocar incluso 8 horas antes de sostener un encuentro sexual y no causa molestia ni irritación al ser hipoalergénico y de material que no genera alergias.

Explicó que es de vital importancia que las mujeres dejen la vergüenza y el temor de lado y comiencen a cuidar su salud, ya que muchos hombres se niegan a utilizar preservativos poniendo pretextos ridículos y es por ello que existe este condón que es útil para las mujeres y no causa problema alguno.

"El preservativo femenino es caro, sin embargo, en nuestro centro pueden acudir las mujeres a solicitar información y también a llevar preservativos de forma gratuita, también las invitamos a acudir a los módulos que colocamos durante los miércoles ciudadanos donde además se pueden realizar los exámenes de detección de VIH, Sífilis y hepatitis de forma gratuita".