Llama iglesia a la reflexión

SALTILLO, COAH.- El Obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, envió un mensaje de feliz Navidad y Año Nuevo a toda la población y destacó que las presentes celebraciones son de reflexión y unidad familiar.

“Le pedimos a Jesús porque prevalezca la justicia y la paz y él es el camino para encontrar y permanecer en el buen camino, él nos puso el ejemplo para llevar una vida íntegra, comprometida con la verdad y el bien común”, expresó el Obispo.

González García añadió que es importante dejar de lado al rencor y la envidia, porque envenenan el alma sobre todo en las fiestas navideñas, además del resto del año: “Debemos reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y acompañar a José y María, los peregrinos por excelencia y nosotros lo somos en esta vida”.

Por ello, el Obispo de la Diócesis de Saltillo insistió para que la ciudadanía se dé la oportunidad de tener el rosario, alguna reflexión y la convivencia familiar para reforzar los lazos de unión.

“Pedimos finalmente por la salud del alma y del cuerpo; Jesús está en medio de nosotros, nace en nuestra casa y en nuestro corazón cada día para ofrecernos la salvación que es sanación del alma, cuerpo y corazón”, finalizó.