Llama Piña a no generar pánico

FRONTERA COAH.- Ante el tema de los elevadores de la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el alcalde Roberto Pila manifestó que es una situación que se presentó pero que no se debe generar pánico ni alarma.

El alcalde comentó que son situaciones que van a pasar pero no por eso se pueden generar situaciones de alarmas que no existen como lo que ocurrió en Quintana Roo donde lamentablemente se perdió la vida de una niña.

“Lo que pasó en el sur del Estado fue una verdadera tragedia pero es importante no generar pánico y alarma, son cientos de hospitales en el país y la mayoría brindan un excelente servicio, por lo que dijo que lo mejor es trabajar y pedirles que tengan mucho cuidado”, comentó.

Señaló que la gente del IMSS tiene sus propios procesos, lineamientos, esquemas de mantenimiento y trabajo para los elevadores de todos los hospitales, el alcalde mencionó que cuando los tiempos de pandemia uno de sus primos murió en la clínica 7y fue en el cumplimiento de su deber.

“Perdí a un familiar ahí, no me dejará llevar por un tema así para dar una declaración pretenciosa, yo lo único que puedo decir es que valoró y agradezco mucho lo que la gente, el personal del IMSS hace por las familias de Frontera y toda la región, lamentablemente son cosas que no está en sus manos”, comentó.