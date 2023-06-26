Llaman a cuidar a niños en vacaciones

FRONTERA COAH. - Están próximas las vacaciones y es en este periodo del año cuando más se presentan omisiones de cuidado en los menores de edad, por ello Norma Guadalupe Leija Martínez; titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia exhortó a padres de familia a estar pendientes de sus hijos para evitar accidentes o situaciones que los pongan en riesgo.



“Exhortar a padres de familia, a los tutores legales de los y las niñas, estar al pendiente, que tomen extremas precauciones en cuidados y atenciones que sus hijos requieren para garantizar el derecho a una vida libre de violencia y evitar la omisión de cuidados”, comentó.

Mencionó que es poco el porcentaje que reflejan los reportes pero si se elevan, los ciudadanos colaboran en vigilar los cuidados y atenciones, la Pronnif estará al pendiente de las 24 horas ante el llamado de la gente de Seguridad Pública cuando se requiera la intervención

Se han presentado situaciones donde papas salen a trabajar y dejan a los niños sin la supervisión de un adulto, además salen a altas horas de la noche y con esto se ponen en riesgo.

Comentó que en esta temporada la gente concurre mucho a los balnearios por lo que deben estar al pendiente cuando los hijos entren a las albercas y también tomar en cuenta la recomendación de no dejarlos entrar en caso de haber comido minutos antes pues esto puede perjudicar su salud.