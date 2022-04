Llaman a no vestir a niñas como adultas

FRONTERA.-COAH.- Hacer que las niñas participen en concursos de belleza donde las visten y maquillan como si fueran adultas con ropa "sexy", donde bailan temas con letras y movimientos sugestivos son una forma de violencia ya que son hipersexualizados desde temprana edad informó la Psicóloga especialista en niños María del Carmen Guajardo.

La especialista indicó que se están viviendo tiempos difíciles y violentos para la niñez, es por ello que se les tiene que brindar protección a los infantes y evitar exponerlos a los ojos de personas enfermas que pueden causarles daño.

"Los padres de familia deben de tomar en cuenta la sobre exposición que dan a los menores en rede sociales, donde en muchas ocasiones se puede observar a pequeñas vistiendo ropa escotada, corta e incluso calzando zapatos de tacón y usando maquillaje, lo cual es de gran riesgo, ya que no se sabe quién está del otro lado de la pantalla viendo a las pequeñas de manera lasciva"

Guajardo Sánchez dijo que existe una gran cantidad de depravados sexuales que buscan establecer contacto con pequeñas cuyos padres permiten que tengan de manera libre cuentas en redes sociales, lo cual también es un punto rojo para las agresiones sexuales en contra de las y los pequeños.

Los niños no deben tener redes sociales y menos manejarlas de manera libre, además no debemos promover imágenes de los niños bailando con movimientos sexuales, no se debe bromear con el cuerpo de los niños resaltando ante los demás los atributos físicos y el desarrollo que ellos presentan ya que esto es violencia sexual en contra de ellos y viola sus derechos como infantes, aseguró.

Comentó que tanto padres de familia como maestros deben estar al tanto de las acciones de los niños y sobre todo deben protegerlos en todo momento para evitar que casos de abusos a menores se sigan suscitando en todo el país, ya que es responsabilidad de los adultos proteger la integridad de los menores en todo momento.