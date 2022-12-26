Llaman a tramitar credencial del INE

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través del Instituto Nacional Electoral convocan a los habitantes a realizar su trámite para renovación o actualización de la credencial de elector.

También se exhorta a los jóvenes que están por cumplir la edad de 18 años a iniciar el proceso para obtener su INE por primera vez.

Quienes cumplen 18 años antes del 04 de Junio del próximo año, pueden acudir al Auditorio Municipal la semana del lunes 26 al viernes 30 de diciembre de 9:00 am a 4:00 pm; ya que este trámite procede al 07/FEB de 2023 y los jóvenes podrán participar así en las Elecciones 2023.

El módulo del INE estará esta última semana del año en el Auditorio Municipal Cuauhtemoc Cortez Vázquez de la Colonia Eulalio Gutierrez, no se requiere cita.

Para los jóvenes interesados y los que ya cumplieron sus 18 años necesitan solo 3 documentos que deben ser originales.

? Acta de nacimiento

? Comprobante de domicilio reciente

? Identificación con fotografía