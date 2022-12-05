Llaman a usar series navideñas

SALTILLO, COAH.- Alberto Neira Vielma, titular de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, pidió tomar precauciones correspondientes tanto en las luces nuevas como las que hayan estado guardadas.

La dependencia exhortó a la población a revisar las conexiones y series de luces navideñas y de decoración, a fin de evitar algún tipo de cortocircuito durante la presente temporada.

“Se deben tomar precauciones para evitar que niños y mascotas manipulen estas decoraciones, además, verificar que las extensiones o cables no tengan cortes o estén pelados y que el enchufe siempre se encuentre en buenas condiciones”, explicó el funcionario municipal.

Negra Vielma resaltó la importancia de no sobrecargar las conexiones para evitar el sobrecalentamiento, por lo que es necesario evitar conectar todas las series y demás artículos de iluminación en un solo contacto.

“Pedimos a la población no usar velas encendidas en un árbol; coloque las velas donde no se vayan a caer, además, si hay niños pequeños, hay que tener especial cuidado de evitar adornos filosos o que se rompen con facilidad”, añadió.

De igual manera, el titular de Protección Civil y Bomberos municipal subrayó que se deben mantener los adornos con piezas pequeñas fuera del alcance de menores de edad para evitar que los traguen.

Finalmente, Alberto Neira aseguró que la implementación de medidas preventivas y de reducción de riesgos, contribuye a salvaguardar la integridad y patrimonio de los saltillenses, además de asegurar unas fiestas decembrinas sin eventualidades.