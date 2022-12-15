Llaman a utilizar la línea Punto y Coma

SALTILLO, COAH.- Debido a que durante la época navideña pueden incrementarse los casos de depresión e intento de suicidios, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila continuará brindando los servicios de ayuda para las personas que presenten algún problema de salud mental y de esta manera, poder auxiliarlos.

Lo anterior lo dio a conocer Berenice de la Peña, directora de la Facultad y añadió que en la UA de C se cuenta con un grupo de especialistas que atienden a la población en la línea Punto y Coma, la cual se lanzó precisamente como un esfuerzo de la Máxima Casa de Estudios para poder ayudar a la ciudadanía con cuadros de depresión y angustia.

“Se prevé que haya una mayor demanda en estas fechas, por ello es que los especialistas continuarán trabajando para poder atender a quienes lo requieran y de esta manera canalizarlos con psicólogos e instancias que puedan ayudarlos”, informó De la Peña.

La línea Punto y Coma se lazó en colaboración con el Centro de Atención Especializada en Psicología (CAEP), con el objetivo de prevenir, atender y contener el suicidio en Saltillo, con un servicio atención las 24 horas del día por quince psicólogos egresados de esta casa de estudios y el telefono es el 844 314 14 40; en ella trabajan egresados de la Facultad de Psicología de la UA de C con especialidad en el tema.