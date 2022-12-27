Llaman a vacunarse contra la influenza

Martha Dávila; regidora de Salud, hizo un llamado a la población a que acudan a los módulos de vacunación contra la influenza en la clínica 51 o la clínica 10, así como en Gutiérrez, es importante estar protegido sobre todo en estas fechas de reuniones familiares y con los amigos.

“Es para prevenir los casos de influenza, ya se han presentado casos de influenza en San Buenaventura pero ha sido con menor intensidad y es gracias a que la mayoría de la gente está vacunada”, comentó.

Dijo que siguen pidiendo el uso del cubrebocas que aunque ya no es obligatorio por los casos de covid, sigue siendo una medida de prevención para cualquier enfermedad viral, es importante cuidar sobre todo a los niños y adultos mayores.

Mencionó que con el cambio en la temperatura, se debe prevenir y aunque en estos días los niños están de vacaciones de todas formar hay que cuidarlos sobre todo si están en el hogar pues si están con la calefacción en casa y salen sin andar abrigados puede ser perjudicial.

Las enfermedades respiratorias entran por la nariz, pidió a padres de familia a que cuiden a los pequeños y les den bebidas calientes para mitigar el frio, además dijo que es importante no auto medicarse porque se puede agravar cualquier cuadro de enfermedad que presentes.