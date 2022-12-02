Llega a Frontera El Museo Móvil

FRONTERA COAH-. El Museo Interactivo Interfaz Móvil de Cambio Climático llegó a Frontera y es con el fin de que quienes lo visiten puedan obtener el mensaje, es un llamado a cuidar nuestro planeta, un programa implementado por el Gobierno del Estado de Coahuila.

Rodrigo Cigarroa Fernández; coordinador del Museo Interactivo Interfaz Móvil de cambio climático, es un llamado a niños y jóvenes, un mensaje sbre el mundo que se está acabando, el planeta se escapa lentamente de las manos sin darse cuenta.

En el muso se tienen dos personajes futurísticos que vienen de 100 años después, ven que el planeta ya se encuentra muy deteriorado y deciden regresar a la época actual para dar el mensaje a jóvenes y niños.

1 / 3 Niños y jóvenes acudieron al museo. 2 / 3 Alma Gabriela García Osoria; regidora de Educción. 3 / 3 Es para crear conciencia sobre las consecuencias que se tendrían si no se actúa en el presente. ❮❯

“Son dos héroes que vienen del futuro, pero los verdaderos héroes son los niños y es todos los días a todas horas, ellos son quienes están construyendo el futuro y quienes tienen oportunidad de hacer las cosas mejores, están llenos de gran corazón, pasión, ilusión y a la hora de poder compartir estos temas con ellos nos llenamos de dicha increíble”, comentó Rodrigo Cigarroa Fernández.

Los niños van y comparten esa pequeña semilla que a través del museo se les puede sembrar para cuidar el planeta.

En Frontera un total de 500 estudiantes son los que pudieron visitar este museo, después de Frontera estarán el 05 de diciembre en Castaños, después en Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas, Muzquiz y Allende, es un ingreso totalmente gratuito.

Por su parte Alma Gabriela García Osoria; regidora de Educción, comentó que es una gran oportunidad de ver lo que podría pasar de no cuidar nuestro planeta, los problemas que se heredarían a las futuras generaciones, agradeció por compartir estos conocimientos con los más pequeños que van empezando y ya van identificando lo que deben y no deben hacer.