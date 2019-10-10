LLEGA FCA-FASEMEX A REGIÓN CENTRO DE COAHUILA CON INVERSIÓN DE 40 MDD: MARS

Castaños, Coahuila de Zaragoza.- El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, colocó la primera piedra para ampliación de la empresa Freightcar América (FCA) y Fasemex, con una inversión superior a 40 millones de dólares.

Esta inversión generará mil 400 empleos una vez trabajando a toda su capacidad, para fabricar vagones de ferrocarril, carros-tanques, pipas y remolques, proyectando el inicio de operaciones para febrero del 2021.

El Mandatario estatal y Jesús Gil Benavides, Presidente del Consejo de Fasemex, refrendaron el compromiso de trabajar, generar empleos y a la vez seguir creciendo en la Región Centro.

Riquelme Solís reconoció que una inversión de esta magnitud fortalece y posiciona a Coahuila en el ámbito internacional, y agradeció a la familia Gil Benavides por invertir con esta magna obra.

Indicó que la promoción hecha en mercados internacionales recientemente traerá consigo el arribo de nuevas empresas para elevar la economía de la entidad, ya que hay estabilidad laboral en cada una.

“Una fecha que habrá de recordarse en este día, por el trabajo que Fasemex genera en la Región Centro y de entrada en Coahuila, siendo una cantidad de empleos que beneficia a esta zona del estado, con una mano de obra calificada”.

El Gobernador afirmó que quien invierte en Coahuila tiene la certeza de una buena decisión, porque generan las oportunidades y de manera conjunta la seguridad de que todo marchará bien.

“Aquí estamos emprendiendo un proyecto más de inversión para Coahuila, felicito y agradezco a la familia Gil Benavides que haya confiado en nuestro estado, ustedes están aquí, me da gusto y creo que también a Monclova y Frontera le va a ir bien por la cercanía, tendrán oportunidad de empleo”, indicó.

Riquelme Solís brindó el apoyo irrestricto de su Gobierno a los sectores empresarial e industrial para seguir fomentando el empleo y la conservación de éstos, indicando que en él siempre tendrán un aliado.

Prueba de ello es que en corto plazo visitarán delegaciones chinas a la entidad y sus regiones, por lo que este trabajo en equipo es fundamental.

Para finalizar, Miguel Riquelme dijo que es un día especial para Castaños, es un gran logro esta inversión fuerte y para ello se necesita de empresarios con convicción.

Por su parte, el Secretario de Economía en la entidad, Jaime Guerra Pérez, indicó que en el estado se impulsan las inversiones nacionales y extranjeras en todos los sectores, favoreciendo el desarrollo de empresas como Fasemex, en Castaños, que tiene ya cerca de 23 años en operaciones.

Este nuevo proyecto que emprenden es un indicador de la fortaleza económica del estado y refleja una acción memorable porque se solidariza, enfatizó.

Jesús Gil Benavides, Director General de Fasemex, destacó que la unión entre la empresa internacional FreigthCar América y Fasemex lleva a consolidar el proyecto de poner en operación una nueva planta en Castaños.

La búsqueda de alianzas por parte de la empresa fortalece la economía regional, pero a la vez la posicionan como una entidad líder en producción de carros de ferrocarril en el mercado internacional.

“Nuestro más sincero agradecimiento al gobernador Miguel Ángel Riquelme y a todos sus colaboradores por ayudar a cristalizar esta importante inversión en nuestro estado”, dijo Gil Benavides.

Al entrar en operaciones, la empresa Freigthcar habrá reposicionado su huella de fabricación de carros de ferrocarril, para incluir dentro de sus plantas productivas a su fábrica de Muscle Shoal, que se localiza en Alabama, Estados Unidos.

El alcalde Enrique Soto Ojeda realzó el esfuerzo de la empresa para consolidarse como un bastión más de la economía regional en el ramo metal mecánico, teniendo la Región Centro la mano de obra especializada para este tipo de proyectos empresariales.

Y con estos ejemplos, poder decir con orgullo que Castaños es la ciudad del empleo y que la inversión abre un nuevo horizonte.

Finalmente se procedió a la colocación de la primera piedra de esta ampliación, para luego dar un recorrido y constatar lo avanzado que lleva ya la edificación de la nave que albergara a esta importante fuente de empleo.

En el evento estuvo, además, el empresario e inversionista Alonso Villarreal, entre otros miembros de la Iniciativa Privada que se dieron cita en las instalaciones, ubicada en calle Tepic número 1100, en la Colonia Venustiano Carranza, al norte del municipio.

FASEMEX

La empresa Fasemex inició operaciones en marzo de 1996, como Fabricantes y Servicios de México, fundada por Jesús Gil padre y sus hijos Jesús, Alejandro y Salvador.

Teniendo como objetivo principal dar servicios de mantenimiento, fabricación y maquinados de equipos productivos para la empresa AHMSA. El portafolio de trabajos que realizan incluye remolques de todo tipo, como cajas de volteo, pipas de gasolina, camas bajas y plantas mezcladoras de concreto, entre otros.

FREIGHTCAR

Freightcar América JV, es una empresa que nace en 1901 fabricando carros de ferrocarril, como Hoppers, carros intercambiables y boxcars, colocándola con ello como una de las más antiguas fabricantes de ferrocarril que existe a la fecha.

El pasado 13 de septiembre del presente año se firmó el acuerdo de JV con Freigthcar América, haciendo el compromiso de la producción de carros en el Municipio de Castaños, y tiene plantas en Shoals y Johnstown, Alabama, donde se produce todo tipo del mercado ferrocarrilero.