Llega Tren de la Salud

Frontera, Coah.- Por gestiones del Alcalde de Frontera Florencio Siller Linaje, llega el “Dr. Vagón, Tren de la Salud” del 18 al 21 de octubre, brindando servicios médicos para toda la familia.

La Fundación Grupo México a través del Dr. Vagón, Tren de la Salud es una clínica ambulante diseñada para llevar salud y bienestar a personas de escasos recursos de forma totalmente gratuita.

Ayer martes el Alcalde hizo un recorrido por la mañana, viendo la ubicación para el Dr. Vagón.

Se busca un lugar céntrico para que den servicio a un gran número de familias fronterenses.

Por gestiones del Alcalde de Frontera llega el Tren de la Salud en lo que será su primera vez en nuestra ciudad.