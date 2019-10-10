Llegarán recursos para obra pública

CASTAÑOS, COAHUILA.- El alcalde Enrique Soto Ojeda habló de su reciente visita a la Ciudad de México en días pasados, para asistir a la junta con la Senadora Verónica Martínez donde se estarían gestionando recursos para el beneficio del pueblo.

El alcalde Enrique Soto Ojeda habló de su más reciente visita a la Ciudad de México en días pasados.

“Estuvimos en la Dirección de Fondo Minero a Nivel Nacional y es importante la explicación que nos dan de este fondo, los expedientes, avances conocer a los nuevos encargados y tener el acercamiento con ellos para ir arreglando los expedientes pendientes y meterlo en obra.

Ese recurso se puede manejar en diferentes rubros, pero en Castaños se están manejando para pavimentación. Todavía no se tiene fecha de cuándo se obtendrá este recurso, pero en eso se está trabajando” comentó el edil.

“En breve ustedes se van a dar cuenta de todo el movimiento por todo lo que hemos conseguido con estas visitas a la Ciudad de México” aseguró Soto Ojeda.

Sobre el arranque de obra de FCA FASEMEX, dijo que desde principios de año se estaba con la esperanza de que se iniciara con la construcción de la empresa que tanto va a beneficiar al pueblo de Castaños, por lo tanto está muy contento de que al fin ese día haya llegado.