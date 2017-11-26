Lleva Ayuntamiento agua a la California

Castaños.- Con presupuesto municipal se lleva a cabo la obra de agua potable en la calle Torreón de la colonia California, beneficiando a diez familias.

En un sector donde no está regularizado, cerca de 30 personas han habitado por más de 35 años en este lugar sin el servicio de agua potable; según versiones de vecinos la reciente obra se lleva a cabo para beneficiar a la empresa Fasemex.

Detallaron que prácticamente se encuentran en el olvido, sin el servicio de agua potable, drenaje y pavimentación, asimismo no son tomados en cuenta para las decisiones que realiza el Ayuntamiento.

El señor Rafael Rodríguez Cázares recordó hace dos años cuando la empresa Fasemex a fin de expandirse, realizó una barda y con ello cerró una calle, por lo que habitantes tienen qué rodear para acudir a realizar sus compras.

Aunque saben que es de beneficio el agua potable, aseguran se realizan los trabajos pero para beneficio de la misma empresa y no de las necesidades de los colonos.

“Nos taparon la calle, se nos entregó una hoja para que firmáramos, pero se nos dijo, firmen o no firmen se va a cerrar, no tuvimos el apoyo de las autoridades para que no cerraran la calle, se nos prometió drenaje y pavimentación y a la fecha juzgue usted, no se ha realizado nada”, manifestó.