Lleva Frontera Pipas a colonias

Ante las temperaturas extremas que se están registrando, el departamento de Servicios Primarios redobla esfuerzos para llevar agua en pipa en las colonias y ejidos que no cuentan con el servicio mediante tubería.

Américo Castilla, director de Servicios Primarios, informó que hay 22 zonas en las que se distribuye diariamente el vital líquido, sin embargo, ante la ola de calor que se vive en Frontera y todo el estado de Coahuila ha aumentado la demanda y es por ello que han doblado los turnos.

La administración cuenta con 3 pipas, mismas que están trabajando en la distribución de agua por las rutas ya establecidas en las que Simas no ha introducido tubería.

"En esta temporada de calor la demanda crece más del doble, normalmente se están repartiendo 3 pipas y haciendo 8 viajes, estaríamos hablando de 160 mil litros, entonces en esta época se duplica esa cantidad, es decir, mil litros por familia y en esta temporada nos piden que les dejos más agua y estamos haciendo lo necesario para que no les falte el agua", indicó.