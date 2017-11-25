Llevan a CETis lucha contra la violencia

Frontera, COAH.-En el marco del día internacional en contra de la Violencia contra las mujeres y las niñas la instancia de la mujer, realizo actividades de concientización entre la población estudiantil del CETis 46 donde se proyectó la película de las hermanas Mirabal que es de donde se concientizó y se comenzó la protección a las mujeres.

Amelia Falcón Flores titular de la Instancia de la Mujer detalló que justamente hoy se celebra el Día Internacional en Contra de la Violencia a las Mujeres y Niñas y que precisamente por ello se realizó el trabajo entre la población estudiantil.

Dijo que se trabajó con la proyección de la película de las hermanas Mirabal que fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana por oponerse rotundamente a las políticas de dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en el año de 1960 siendo el 25 de noviembre de ese año cuando se registró su asesinato.

Falcón Flores recordó que precisamente por esos hechos, se tomó el 25 de noviembre como el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, misma que dijo actualmente es preocupante y alarmante ante los índices de violencia contra el género femenino.

Señaló que en lo que va del año en Frontera al menos en la Instancia para la Mujer han recibido 10 casos que a su vez han canalizado al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer donde han seguido los procesos correspondientes.