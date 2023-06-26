Llevan funcionarios agua a castañenses

Castaños, Coah.-Tras dañarse el equipo de bombeo del pozo California que abastece la mayoría de colonias en la ciudad de Castaños, autoridades municipales han creado un plan emergente y acuden a cada sector en el que entregan un número para ir guiando a las pipas y depositen el vital líquido en sus hogares.

Se explicó que desde hace dos semanas un rayo cayó en el transformador del pozo California causando daños en bomba y motor, estos ya se repararon pero aún falta una pieza que no se encontró en Monterrey, sólo en la Ciudad de México.

“El gerente de Simas viajo a la Ciudad de México para comprar la pieza que falta y comprará una bomba y motor de repuesto para este pozo para que en otra ocasión que vuelva a presentarse se rehabilite de manera inmediata y no estar esperando más “señaló el alcalde.

Mientras tanto se cuenta con 10 pipas en el municipio para distribución de los sectores California, Emiliano Zapata, héroes del 47 y 21 de marzo.

Además los mismos funcionarios públicos habilitan sus camionetas en apoyo a la comunidad así como empresarios de la localidad quienes prestan sus pipas de agua sin cobro alguno.