Llevan “Mercadito” al Ejido 8 de Enero

FRONTERA COAH.- Llegó el programa "Mercadito en tu colonia", al Ejido 8 de Enero, esto con el fin de apoyar la economía familiar con productos de la canasta básica a mitad de precio subsidiado por el Ayuntamiento de Frontera que preside el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

Lo anterior lo dio a conocer Jazmín Davis Estrada; directora de Bienestar Social, mencionó que la gente de este ejido no tiene fácilmente acceso a los productos tienen que trasladarse a la cabecera municipal o adquirirlos en el mismo ejido pero a un mayor costo.

Por ello se implementa seguido este programa para llevarles el beneficio porque es una encomienda del alcalde Roberto Piña que se lleven los alimentos de la canasta básica así como el huevo fresco en apoyo a la economía familiar sobre todo en estos tiempos que hay desempleo y crisis económica.

Jazmín Davis dijo que también se colocó un departamento del programa de vivienda digna, tinacos, cemento, desazolve de fosas sépticas a un costo muy módico y la gente se sigue apuntando en estos beneficios.

Ayer estuvieron hasta la 1:00 pm atendiendo a la gente, Jazmín Estrada dijo que todos los programas están disponibles en los módulos de "Mercadito en tú colonia" pero también en el departamento de Bienestar Social en la presidencia municipal en un horario de 9:00 am a 2:00 pm.

En esta ocasión la despensa tenia productos como arroz, frijol, aceite, harina, manteca, papel higiénico, leche, pasta de dientes, más de 10 artículos de consumo habitual asi como una tapa de huevo que está en el mercado entre 95 pesos, por lo que los ciudadanos se llevaron la tapa de huevo más el paquete de productos por un costo de 150 pesos.