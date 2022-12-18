Llevan posada a niños del CIISPED

Saltillo Coah.- Con el objetivo de convivir con las y los alumnos del Centro Integral y de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad (CIISPED) y sus familias, el DIF Coahuila llevó a cabo su tradicional posada.

En su mensaje, Roberto Cárdenas Zavala, Director General del DIF Estatal, señaló que para la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, es una prioridad otorgar servicios con calidad y calidez a las y los jóvenes que viven con discapacidad.

Muestra de esto, dijo, en el Centro Integral y de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad (CIISPED) se han otorgado cerca de 12 mil acciones de atención, tales como actividades educativas, psicológicas y de culturales, además, de proporcionarles más de 80 mil raciones de alimentos, avaladas por los nutriólogos del DIF Coahuila.

1 / 3 2 / 3 Hubo presentación de bailables. 3 / 3 Presidió el evento el director del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala. ❮❯

“Todos trabajamos por mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y jóvenes que atendemos en el CIISPED. Sus familias deben tener la seguridad de que el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y de nuestra Presidenta Honoraria es permanente”, remarcó Cárdenas Zavala en su mensaje.

Durante el evento, Mayra Deyanira Guillén Charles, Directora de Inclusión Familiar y Social del Estado, afirmó: “Estamos muy contentos de que hayan asistido a su posada, que la hacemos con las mejores intenciones para que pasen una buena fechas decembrinas”.

En el evento se presentaron shows por parte de la “Danza Ixtle”, del Instituto Municipal de Cultura del municipio de Saltillo, y la presentación del cantante Santiago Farías.