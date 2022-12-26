Llevan posadas Piña y Ejército

El Gobierno Municipal y Ejército Mexicano llevaron alegría y diversión a más de 400 niños del ejido 8 de Enero y La Cruz con la posada navideña en la que disfrutaron de pastel, bebidas, dulces, música, obsequios, shows de payasos, piñatas y muchas sorpresas más.

Con el objetivo de mantener las tradiciones, fomentar los valores y la unidad familiar, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya en coordinación con el Coronel del 105 Batallón de Infantería, Gerardo Reyes Fuentes organizaron este evento buscando que los pequeños tuvieran un momento de felicidad.

El evento se organizó en el ejido La Cruz y 8 de Enero. Con este evento se busca mantener las tradiciones y la unidad familiar.

Sabemos que hay familias que no pueden celebrar en estas fechas a falta de recursos económicos o por otras cuestiones, por ello funcionarios del ayuntamiento y los elementos del Ejército Mexicano han realizado festejos navideños en los sectores más vulnerables del municipio.

Los pequeños se mostraron muy contentos y felices pues también pudieron convivir con los elementos del cuartel militar quienes les mostraron sus equipos, uniformes y les explicaron a detalle las labores que llevan a cabo en la región Centro del estado para mantener la seguridad y tranquilidad.