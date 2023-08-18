Lloran en Ciénegas muerte de jóvenes

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez envió sus más sinceras condolencias para los padres y esposa del joven Irvin Jinez Villarreal localizado sin vida en el desierto.

Con mucha tristeza los padres del joven Irvin, señor José Alvino Jinez Cárdenas y la señora Laura del Rosario Villarreal Hinostroza, así como también su esposa Gisela Esperanza Balderas González despidieron al cieneguense.

El Edil dijo respetuosamente que el joven hasta el final vio por su familia, esperando en Dios les de mucha fortaleza y pronta resignación.