Lloran muerte de Yordi

FRONTERA COAH-. Luis Yordi Martell Sifuentes, es el joven de 28 años de edad que murió tras caer de la camioneta que era conducida por su hermana, esto mientras celebraban el Aniversario del Ejido La Cruz, amigos y familiares le dieron el último adiós y lo recordarán por ser el alma de la fiesta.

El joven vivía en el Ejido 8 de Enero, se dio mucho a querer pues su carisma y su personalidad era extraordinaria, él mismo se autonombraba como "La más gallera del 8", sin duda, todas y cada una de sus ocurrencias alegró los días de quienes lo conocían.

Yordi Martell trabajó en Altos Hornos de México donde hizo excelentes amigos, fue una persona que se daba a querer en lo laboral pero también fuera del trabajo, era demasiado alegre, muy positivo, en algunas ocasiones bromeaban con temas delicados porque él era muy atrevido, pero también era generoso y muy servicial, ofrecía su casa como si fuera de todos, lo que los hacía sentirse acobijados.

"Lamento mucho ésta perdida, creo que el 8 de enero no será lo mismo sin él, sin Martell el alma de las fiestas", comentaron compañeros de trabajo y grandes amigos.

"Te vamos a extrañar mucho mi Yordi, nunca olvidaré tus ocurrencias y bromas que nos hacías en el barrio de niños e igual ya de viejos, siempre nos tenías a pura carcajada, una persona que todo mundo seguía y quería, una gran ser humano DEP carnalito", señaló Víctor Luna.

Yordi tenía muchos sobrinos con los que siempre andaba para todas partes, incluso andaban juntos en la cabalgata, lo vieron lo saludaron y planearon terminar en el baile pero más tarde los sobrinos recibieron la lamentable noticia de que había muerto.

"No era un tío era más como un primo o como un hermano, siempre me pedía que me cuidara de todo, lo que más recordaré es su forma de ser", comentó Carlos Alejandro.

La hermana de Yordi quedó en libertad al tratarse de un homicidio imprudencial, la misma familia fue quien le otorgó el perdón pues sabían que esto fue un lamentable accidente, una pesadilla de la que quisieran despertar.

El cuerpo de Yordi fue velado hasta las 3:00 pm de ayer en su domicilio en el Ejido 8 de Enero, posteriormente partieron al panteón de San Buenaventura, descanse en paz Luis Yordi Martell Sifuentes.