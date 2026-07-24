Protección Civil supervisa interrupciones eléctricas por lluvias

Las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este viernes dejaron saldo blanco en Frontera, donde únicamente se presentaron interrupciones temporales en el suministro de energía eléctrica, informó el director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo.

El funcionario señaló que la afectación más importante ocurrió en la colonia Americana, donde el servicio eléctrico fue restablecido alrededor de las 20:30 horas.

Precisó que, pese a las ráfagas de viento cercanas a los 30 kilómetros por hora, no se reportó la caída de árboles, postes ni otros daños materiales.

Palacios Cedillo explicó que el pronóstico inicial contemplaba lluvias de entre 20 y 50 milímetros durante la mañana; sin embargo, las precipitaciones se adelantaron y comenzaron alrededor de las 05:00 horas, con intensidad de moderada a fuerte, pero sin alcanzar los niveles previstos.

Indicó que el comportamiento del fenómeno cambió debido a que la tormenta descargó parte de su humedad en la zona de la Sierra de la Gloria, lo que disminuyó la cantidad de lluvia que llegó al municipio.

Desde las 06:00 horas, personal de Protección Civil realizó recorridos de supervisión en los sectores considerados vulnerables, especialmente en el sur de la ciudad, para monitorear el nivel del arroyo y prevenir posibles desbordamientos ocasionados por escurrimientos.

El director agregó que hasta el momento no existe riesgo por incremento en el nivel del cauce y que las autoridades mantienen vigilancia permanente en coordinación con Seguridad Pública y otras dependencias municipales, por instrucciones de la alcaldesa.