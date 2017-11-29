¡Lo matan a golpes!

CASTAÑOS, COAHUILA.-Masacrado a golpes fue asesinado la noche de ayer un sujeto conocido como “El Chino” Zapata, en el interior de una vivienda ubicada en la calle Ildefonso Fuentes de la zona Centro de Castaños.

El crimen ocurrió alrededor de las siete de la noche en un cuartucho ubicado casi esquina con la calle Jiménez, donde la víctima departía con tres sujetos apodados como “el Bolero”,

“El comino” y “Huicho”, con los que ingería bebidas embriagantes. Presuntamente, la disputa de una bicicleta habría detonado el pleito que comenzó con una discusión a gritos y golpes que alertaron a vecinos.

En la pelea, La víctima que se dedicaba a lavar trailers, recibió un golpe contundente a la altura de la cabeza que le costó la vida, quedando tendido boca arriba sobre una colcha vieja y algunos periódicos.

Los vecinos relataron que estaban acostumbrados a los escándalos en esa vivienda conocida como “guarida de teporochos”, pero lo de noche fue un pleito mayor.

Elementos de la Policía Preventiva realizaron la detención de varios de los supuestos involucrados en la reunión, aunque el responsable del crimen habría escapado corriendo.

Personal de servicios periciales y oficiales de la Agencia de Investigación Criminal levantaron las evidencias y testimonios de los vecinos, tocándoles a ellos la investigación para resolver el crimen.