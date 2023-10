FRONTERA COAH.- José Guadalupe López Esparza es el propietario del predio en el que se va a instalar la antena telefónica en la colonia Guadalupe Borja, señaló que cuando pidió la firma de los vecinos ellos sabían que se trataba de una antena y dijo que ahora se niegan porque lo que quieren es obtener un beneficio económico.

Señaló que incluso muchos de los quejosos ni siquiera viven cerca de donde se instala la antena, viven más lejos y son los que están haciendo la actividad para supuestamente impedir la instalación pero lo que quieren es que "los arreglen".

"Se les dijo que se iba a instalar, se les dijo para que era, para una mejor comunicación, ellos dijeron que sí ahora dicen que porque la radiación pero ahora salen con que cuánto me van a pagar", señaló.

Él por ser propietario del terreno es arrendatario, es decir él renta ese espacio en la vivienda y le pagaran cierta cantidad de dinero y los vecinos quieren lo mismo.

"Ellos piensan que voy a ganar mucho dinero, ya no van a preguntarme por la supuesta radiación sino por cuánto me van a pagar, eso no les debe interesar, luego toda la parvada de viejitos no son de allí, viven como tres cuadras para arriba", señaló.

Dijo que esa es la cuestión, cuando pidió las firmas les dijo que era una antena para comunicación, firmaron 10 vecinos de los cuales solamente 3 cambiaron de opinión y son los que están haciendo el alboroto entre los vecinos.

El contrato ya se hizo con Telmex que ya trae todos los permisos necesarios por lo que José López dijo que ya nada tienen que tratar con él pues Telmex es quien se está encargando de la obra que se hace de manera legal.