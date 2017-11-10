Los elementos no conocían al alcalde

El Secretario de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez, habló sobre la forma de actuar de los elementos de Fuerza Coahuila, luego que el alcalde Óscar Flores Lugo no se identificó, además de actuar de manera prepotente y en estado de ebriedad. “Es un hecho que se dio hace una semana, que hasta hoy trascendió, el problema es que llegó el Alcalde un poco tomado, queriendo sacar a todos los detenidos que tenía el Mando Único en San Buena”, explicó Zamora Rodríguez. Precisó que hay elementos de Fuerza Coahuila recién egresados que no lo conocían y al exigir insultando, los elementos actuaron adecuadamente, porque debió identificarse como autoridad y solicitar la atención.

