Elizabeth Martínez, referente del PRI en Frontera, fallece tras enfermedad

La militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Frontera lamentó el fallecimiento de Elizabeth Martínez Herrera, reconocida lideresa de la colonia Borja y militante con una amplia trayectoria dentro del partido, quien murió tras enfrentar una enfermedad de estómago.

Jaime Quirino, integrante del PRI en Frontera, destacó que Martínez Herrera dedicó gran parte de su vida al servicio de la comunidad y al trabajo político, desempeñándose como funcionaria municipal en distintas administraciones, además de ocupar diversos cargos dentro de la dirigencia local del partido.

Señaló que Elizabeth Martínez fue una de las primeras militantes priistas de la colonia Borja y durante décadas se distinguió por su labor de gestoría en beneficio de los habitantes del sector. "Fue una gran líder natural, una mujer entregada al servicio de su colonia y una gestora incansable. Dejó un legado importante para muchas generaciones y será recordada por su compromiso con la comunidad", expresó.

Indicó que hasta hace algunos meses se desempeñó como presidenta seccional de la colonia Borja; sin embargo, su estado de salud le impidió continuar con esa responsabilidad. Quirino también expresó sus condolencias a su esposo, Dagoberto Sánchez Amaya, actual coordinador de zona del PRI, así como a sus familiares, amigos y vecinos.

Afirmó que el fallecimiento de Elizabeth Martínez representa una pérdida para su familia, para la militancia priista y para la colonia Borja, donde era considerada uno de sus principales liderazgos sociales y políticos.