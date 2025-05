Madre exige buscar a su hijo desaparecido en predio de Monclova, tras 10 años

FRONTERA, COAHUILA.- A una década de la desaparición de su hijo, Juan Daniel, la señora Olga Leticia Bautista volvió a alzar la voz para exigir a la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila que le permita buscar en un predio ubicado detrás del panteón de Estancias, en Monclova, donde cree podrían estar los restos de su hijo.

"¿Por qué a otra gente que viene de fuera sí les dan la oportunidad de buscar a sus seres queridos, y yo que les he rogado años y años por ese pedazo, no me lo han querido dar?", cuestionó entre lágrimas doña Olga, durante una reunión de madres buscadoras celebrada en la parroquia del Verbo Encarnado, en el municipio de Frontera.

Juan Daniel desapareció en abril de 2015 en la colonia Occidental. Desde entonces, su madre ha recorrido oficinas, solicitado audiencias y ofrecido incluso apoyo económico para que le permitan excavar en el terreno que, según su testimonio, podría contener información clave.

Uno de los hombres implicados en la desaparición, actualmente preso en el penal de Durango, habría revelado que las autoridades saben dónde están los restos de Juan Daniel, a unos 50 kilómetros del sitio donde fueron localizados otros desaparecidos, conocidos como "El Queretano" y "Kalin".

"Mi corazón de madre quiere buscar en ese pedazo para poder descansar, porque me dan otras partes donde buscar, pero no lo he encontrado", expresó.

La exigencia de doña Olga se suma a la de decenas de mujeres que cada semana enfrentan no solo el dolor de la ausencia, sino también el laberinto burocrático y la indiferencia institucional que, aseguran, obstaculiza la búsqueda de justicia y verdad.