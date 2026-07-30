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Coahuila

Malos olores por fuga de drenaje en Jardines de Aeropuerto: vecinos piden ayuda a SIMAS

La señora Alma menciona que los malos olores se intensifican por las tardes, lo que genera un ambiente insalubre para las familias.

Por Azucena Tenorio - 30 julio, 2026 - 02:03 p.m.
Malos olores por fuga de drenaje en Jardines de Aeropuerto: vecinos piden ayuda a SIMAS
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      Una enorme fuga de drenaje que se extiende por más de una cuadra mantiene preocupados a vecinos de la colonia Jardines de Aeropuerto de Frontera, quienes solicitaron la intervención urgente del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

      El problema se registra en el cruce de las calles Huizachal y Aviación, donde el agua residual ha avanzado por la vialidad y afecta a familias que recientemente adquirieron viviendas nuevas en este sector.

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      La señora Alma señaló que durante las tardes los malos olores se intensifican, generando condiciones insalubres para quienes viven en la zona. De acuerdo con los vecinos, la situación también está afectando a los menores, debido a que los niños salen a jugar y quedan expuestos a los desechos que recorren la calle.

      Ante esta situación, hicieron un llamado a SIMAS para que atienda y solucione la fuga a la brevedad, antes de que el problema continúe extendiéndose y represente un mayor riesgo para las familias.

      Los residentes pidieron que se realice una revisión de la red de drenaje para determinar el origen de la fuga y evitar que las aguas residuales continúen recorriendo las calles de la colonia.

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