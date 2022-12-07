Mantiene Coahuila Seguridad

SALTILLO, COAH.- Hasta el momento no se han registrado intentos de ingreso de integrantes de células delictivas procedentes de Zacatecas a Coahuila; además, son poco más de 7 mil elementos de las policías estatales, federales y municipales las que trabajan diariamente en coordinación para blindar al Estado de hechos violentos.

Así lo dio a conocer el titular de la Fiscalía General, Gerardo Márquez Guevara: “No tenemos reportes de que haya querido ingresar desde Zacatecas; sin embargo, los operativos policiacos se reforzaron desde hace semanas para mantener la seguridad en Coahuila”, reiteró.

Además del blindaje en la frontera con dicho Estado, se implementaron las mismas acciones con las entradas de Nuevo León y Tamaulipas, donde también se han registrado enfrentamientos de cárteles con las autoridades policiacas.

El más reciente ocurrió en la madrugada de este miércoles en Nuevo Laredo, luego de una agresión contra militares, misma que dejó siete civiles muertos presuntamente miembros del Cártel del Noreste, además de cuatro vehículos asegurados, de acuerdo información que proporcionó la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en las inmediaciones del Puente “Corona”, frente al negocio Gas del Norte, cuando hombres armados agredieron a los militares.

En cuanto a Zacatecas, el pasado domingo hubo narco bloqueos que dejaron a cientos de automovilistas varados en la carretera y daños a automóviles, tráileres y autobuses de pasajeros, así como una caseta incendiada.