Mantiene San Buena operativos

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez estuvo muy al pendiente de las actividades de su municipio, coordinando esfuerzos el Departamento de Seguridad Pública, quien registró saldo blanco en San Buenaventura durante los festejos navideños.

El comandante Christian Rolando Venegas dijo que en cuestión de operativos, se mantiene la vigilancia dentro del municipio así como en carreteras y brechas de la localidad, resultando actividades de las familias con mucha responsabilidad y poca afluencia por el frente frío.

Sobre el operativo bienvenido paisano destacó que sigue vigente pero sin novedad relevante, las demás actividades en colonias fueron a temprana hora pues estuvo todo tranquilo.

Se desplegaron equipos de vigilancia por policías municipales con apoyo de Sedena y Protección Civil como acciones preventivas en todos los establecimientos del Centro Histórico, Alameda donde se ubica la Villa Navideña y en especial Plaza Principal.