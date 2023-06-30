Mantiene SB fumigación

San Buenaventura, Coahuila.- Evitar enfermedades por dengue y molestias en la piel, el Ayuntamiento de San Buenaventura mantiene la campaña de Fumigación contra mosquitos una gestión de los habitantes hecha al alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez y con apoyo del sector salud desde la Jurisdicción Sanitaria número 4 se coordinan esfuerzos.

Se exhorta a la ciudadanía que identifiquen las camionetas que traen las bombas de nebulización de la Secretaría de Salud que aplica la fumigación al aire por las calles y baldíos para eliminar zancudos y moscas.

La regidora de salud Martha Elena Dávila dijo que esta campaña continuará hasta cubrir todas las colonias para eliminar también la reproducción de la especie Aedes Aegypti, que es el que transmite el dengue, Zika o chikungunya.

La fumigación se realiza en horarios casi de madrugada, a partir de las 5 de la mañana con un producto que NO es nocivo para la salud de las personas y tiene un aroma ambiental.

RECOMENDACIONES

- Abrir ventanas y puertas para que ingrese la fumigación a los hogares

- Se recomienda lavar los utensilios después de la fumigación, en caso de tenerlos fuera de casa.

- Eliminar cacharros, limpiar patios y evitar se aniden nuevas crías de mosquitos.