Mantienen el bacheo en San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez hizo un recorrido por distintas colonias de San Buenaventura donde Obras Publicas trabaja en la rehabilitación de pavimento a través del programa de bacheo.

Acompañado del Ing. Mario Alberto Gaytán director de Infraestructura, se trasladaron por la noche a sectores con reporte de daños en pavimento y junto a la cuadrilla de trabajadores pusieron manos a la obra de bacheo.

El joven alcalde Hugo Lozano saludó a los vecinos que han sido testigos de la respuesta inmediata a sus peticiones, quienes agradecieron por las acciones dirigidas durante los tres turnos.

Alrededor de 12 metros cúbicos de carpeta asfáltica que se aplicaron en los siguientes tramos con baches y otros para bordos solicitados:

- Calles Francisco Murguía, Ramos Arizpe, Zaragoza, Juárez y Puebla de la Zona Centro, Calle Galeana en Colonia San Andrés.

Bordos, Calle Reforma en Col. Pueblo Nuevo, Pino Suarez y Prof.Jesus Urbina Ortiz de Col. San Andrés, Calle José Luis de los Santos en Col. Solidaridad, Calle Torreón de Col. 16 de Abril y Calle Francisco Murguía en Zona Centro (2 bordos).