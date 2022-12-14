Más inversiones En San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez asistió a la apertura de un nuevo restaurante de comida rápida y botanera en San Buenaventura, un negocio familiar que brinda más alternativas en este tipo de platillos.

Una felicitación a los Propietarios Pedro Sebastián Villarreal Karam y Fernando Fuentes Covarrubias dedicó el alcalde Hugo Lozano durante el corte de listón inaugural.

Destacó que los jóvenes empresarios de Monclova han confiado en San Buenaventura para invertir y el Ayuntamiento reconoce su elección por lo que aplaudió esta apertura junto al Departamento Fomento Económico.

El nuevo restaurante, prepara muy buena comida botonera como ensaladas, hamburguesas, bongles, papanachos entre más opciones para los paladares de todas edades y también empleo, economía, nuevas opciones de esta ciudad.

Después de la ceremonia de inauguración, todos los invitados degustaron de algunos de los platillos que este restaurante ofrece, ubicado en la calle Benito Juárez en la zona centro de San Buenaventura frente a tienda Elektra. La atención será de lunes a domingo en un horario de 2:00pm a 10:30pm.