Más quejas contra Doctora enojona

SAN BUENAVENTURA., COAHUILA.- Luego de que la señora Estefany de los Santos Rodríguez hiciera pública una denuncia en contra de la Doctora Falcón quien atiende en el área de urgencias de la clínica 10 de San Buenaventura, una gran cantidad de personas afirmaron que la médico es prepotente, grosera y mal humorada con los derechohabientes, por lo que exigen sea cambiada de área

Fue por medio de redes sociales que decenas de internautas dieron a conocer la mala atención que brinda la doctora en mención, asegurando que de nada sirve realizar una denuncia formal como lo piden directivos del IMSS si de todas formas no la dan de baja.

Fue por medio de Facebook que la queja de la señora Estefany de vio replicada una y otra vez por derechohabientes que han recibido una deficiente atención de la doctora, asegurando que parece siempre estar molesta, pues trata a los pacientes cómo si les hiciera el favor.

"El jueves llevé a mi bebé y no me lo atendió que por qué no tenía termómetro", 'Yo fui anoche para que me atendieran pues se me enterró una rebaja en el dedo del pie, me dijo que no me atendería si no traía cubre bocas, fui por el cubre y me dijo que me atendieran y que me curara yo en mi casa, que en la noche no tenían curaciones", "En mi caso me puse mal por el dolor de una hernia y me dijo que no me atendería, que me fuera a Monclova, se molestó por qué la desperté".

Es importante mencionar que todas las quejas mencionadas y muchas más fueron escritas luego de la denuncia pública realizada por la señora Estefany, quien llevo a su hija a atención médica de urgencias porque se golpeó la nuca y aunque tenía muy inflamado el área del golpe, la doctora de mala forma la atendió, según lo relatado por la madre de familia quien denunciará ante las instancias médicas correspondientes.