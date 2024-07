¡Mataron a mi amigo!

NADADORES COAH-. "No me mataron un animal, me mataron un amigo", así lo externó Aleix Iván Moreno, habitante del municipio de Nadadores quien luego de buscar a su perro durante días al fin lo encontró pero sin vida, alguien lo enveneno.

Es una muy triste y lamentable experiencia la que este joven se llevó, buscó durante algunos días a su mascota, un perrito al que encontró, asegura que lo envenenaron en la colonia Deportivo en el municipio de Nadadores.

"Da coraje y tristeza que exista este tipo de personas sin corazón que le hagan eso a los animales, entiendo que a veces la gente se harta por el hecho que les ladre pero el mío como también los otros que murieron jamás mordieron a nadie", comentó.

Señaló que espera que el municipio haga algo al respecto en esa situación porque no es la primera vez que pasa esto, son años así que aparecen repentinamente los perritos ya envenados en la misma calle Francisco I Madero.

"No es justo que haya personas que comentan crímenes así y anden como si nada, no me mataron a un animal, mataron a un amigo, sé que la gente que mató a mi perro vera esta publicación y solo les pido decir que en esta vida la justicia divina siempre llega", comentó.