Omar Valdez presenta su libro Médico Protegido en CETIS 46 de Frontera

Con el propósito de promover la lectura y fortalecer la formación de futuros profesionales de la salud, el doctor Omar Valdez Arreguín presentó su libro "Médico Protegido: 100 claves para la correcta práctica médica" ante estudiantes del CETIS 46 de Frontera.

La actividad fue organizada por el departamento de Educación y Cultura del municipio y contó con la participación de Félix Rodríguez, director de Educación, y Jaime Quirino, director de Arte y Cultura, quienes acudieron en representación de las áreas municipales vinculadas con la promoción educativa y cultural.

Durante la presentación, Valdez Arreguín destacó la importancia de acercar este tipo de contenidos a los jóvenes, especialmente a quienes se preparan en áreas relacionadas con la salud, como enfermería, para que conozcan las normas y disposiciones legales que rigen su desempeño profesional.

Explicó que la práctica médica no solo requiere conocimientos técnicos y vocación de servicio, sino también actuar conforme a las leyes y normas aplicables, con el fin de ejercer la profesión de manera responsable. "Es correcto, lectura y aparte el bien actuar en base a la profesión", expresó el autor al referirse a la importancia de combinar la preparación académica con el conocimiento del marco legal que regula la atención médica.

El médico agradeció el respaldo de las autoridades municipales para impulsar iniciativas que permiten compartir experiencias y conocimientos, además de motivar a los jóvenes a continuar su preparación y crecimiento profesional. Señaló que uno de sus objetivos es despertar el interés de los estudiantes por consultar literatura especializada y conocer las normas que deben aplicar en su trabajo, así como comprender por qué y cómo deben hacerlo.

Valdez Arreguín consideró positiva la respuesta de los alumnos y confió en que la presentación contribuya a reforzar su interés por la lectura, el estudio y la profesionalización en el ámbito de la salud.

Como parte de las próximas actividades para difundir la obra, adelantó que en diciembre tiene prevista otra presentación en el Museo Coahuila y Texas. También mencionó una invitación para noviembre en Frontera, aunque indicó que los detalles se darán a conocer posteriormente.

Finalmente, llamó a los jóvenes a mantener la motivación para crecer tanto en el ámbito profesional como en el personal, y a procurar que sus acciones contribuyan al bienestar de sus familias y de la comunidad. "Cada paso, aunque sea chico, aunque sea grande, deja huella", expresó.