Mega Posada en El 105 Batallón

FRONTERA COAH-. Más de mil 500 pequeños disfrutaron de la Mega Posada Navideña que el Ayuntamiento de Frontera, el DIF y el 105 Batallón de Infantería preparó para todos ellos que pasaron un momento de diversión, obtuvieron un platillo además de dulces y otras sorpresas.

La posada se llevó a cabo en el 105 Batallón de Infantería, eran las 5:00 PM cuando los pequeños acompañados de sus padres, empezaron a llegar al lugar, esta gran fiesta empezó con las letanías de la posada, para poder ingresar al lugar la gente pidió posada y empezó la fiesta con los Villancicos del Desarrollo Integral de la Familia.

Con anterioridad se les hizo entrega de un boleto que les permitiría participar en la rifa de regalos, obtener su bolsita y su platillo además de champurrado.

Hubo quienes corrieron con suerte y se llevaron premios como bicicletas, muñecas, balones de futbol americano, peluches y más premios que entraron a la rifa, pero en general todos los pequeños tuvieron la oportunidad de llevarse un regalito.

1 / 2 Todos se llevaron regalo. 2 / 2 Pasaron un momento muy agradable. ❮❯

En el lugar se contó con paseo en pony, así como un pesebre en el que estuvo el mismo personal del municipio quienes portaron vestimenta de María, José, los reyes magos, el ángel así como el Niño Jesús a los que los pequeños acudir a ver para después recibir dulces.

Juan David Borrego Berlanga; regidor de Hacienda y representante del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, señaló que el evento fue abierto al público con días anticipados se estuvo invitando a los niños del municipio.

Dijo que el mensaje del alcalde para los presentes es que disfruten de esta Navidad en familia, mirando siempre por los más pequeños y los adultos mayores del hogar, dijo que hay muchos niños que no recibirían un regalo esta Navidad por la situación económica por eso se pensó en hacer este evento.