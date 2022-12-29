Mejora alumbrado Y camellón central

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento local continúa con los avances en la rehabilitación de alumbrado público y construcción del camellón central en la entrada de San Buenaventura.

Estas acciones vienen a dar mejor imagen desde la llegada al pueblo sambonense en el tramo que abarca el km 17.950 km al 18.450 en su primera etapa.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez destaco que muchas obras son de gran relevancia gracias al apoyo del Gobierno del Estado, desde la Secretaría de Infraestructura e Inclusión y Desarrollo Social por el programa de bacheo con el que se ha logrado rehabilitar calles de toda la ciudad y ejidos.

“Para mejoramiento de imagen y desarrollo urbano de San Buenaventura, hoy se construye el camellón central de la carretera 30, con nueva iluminación, estampado, reforestación y destacada infraestructura; un compromiso establecido con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la futura instalación de lo que será la nueva clínica rural 51, una obra muy esperada, en beneficio no solo de este municipio sino de toda la región centro-desierto” informó el alcalde.