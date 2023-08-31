Mejora Ciénegas camino a ejido

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez recibió la gestión de limpieza en tramos de caminos rurales y personalmente acompañado de los habitantes hicieron la supervisión.

Coordinados los departamentos de Ecología y Desarrollo Rural iniciaron con la limpieza y poda del tramo señalado en el camino rumbo al ejido Antiguos Mineros.

Está localidad conocida también como Santa Tecla, se encuentra situada al norte del Municipio de Cuatro Ciénegas y es un pueblo donde las familias tienen que llegar por terracería.

Los que también se sumaron al trabajo de limpieza fueron los regidores de los departamentos, Clemente Ibarra regidor de Ecología, junto al Director Bernabé Gómez, así como Catarino Rodríguez, regidor de Desarrollo Rural, junto al ntc director, Luis Rodríguez.