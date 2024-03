Mejorarán sistema de recolección de basura

FRONTERA COAH.- El alcalde Roberto Piña habló de un nuevo esquema para la recolección de basura y el confinamiento, en donde deberán entrar los 5 municipios que tiran basura o de lo contrario cada municipio tiene que buscar su propio espacio para realizar esta actividad.

Explicó que en el relleno sanitario de Frontera descargan 5 municipios, Castaños, Monclova, San Buenaventura, Nadadores y Frontera, el patronato que se creó dependía de AHMSA pero ya no está la empresa por lo que es de los últimos temas vivos, lo hacían de manera solidaria pero ya no hay recurso para operar.

Por lo anterior el alcalde consideró que es el momento y se planteará en la próxima reunión de Cabildo, el problema no es que descarguen en Frontera, sino que ya no se hacen los trabajos dentro del relleno porque no hay recurso necesario, se requiere maquinaria, equipo, recurso y no hay.

Esos incendios tardan hasta tres días en combatirlos, esta vez había poco movimiento de aire y se encapsuló el tema de la contaminación.

El alcalde dijo que actualmente el patronato sí opera pero no como debería, tan solo el municipio de Frontera otorga 200 mil pesos mensuales, es importante recordar que Monclova tira tres veces más basura, Frontera tira un promedio de 26 mil toneladas de basura al año, Monclova son 100 mil toneladas al año.

"Es importante que cada municipio vaya pensando en sus espacios, sí estuviera funcionando al 100% y no hubiera problema no se tendría por qué quitar, pero lamentablemente el tema del patronato está llegando a sus últimos momentos", comentó el alcalde.

Dijo que ya se tiene un planteamiento de cómo seguir haciendo el ejercicio de la basura en la cuidad pero debe hablar con alcaldes para que analicen sus participación, no es un tema de rompimiento sino de responsabilidad finalmente en Frontera es donde está el relleno y si hay falta de liquides por mover las tierras, se convertirá en un problema de salud si se sigue incendiando.

"Tendríamos que ver sí les gustaría participar bajo las reglas de este nuevo esquema, tengo gente que se dedica a eso, que ya tienen permisos y todo", señaló.