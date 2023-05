"Mi madre fue mi amor más bonito"

Una mujer solitaria en el panteón envió un mensaje a las personas que en el Día de las Madres se ponen tristes por ya no tener la presencia de su madre, pidió honrar su memoria y aferrarse a los momentos felices y a quienes tienen a su madre con vida les pidió que la valoren.

María Cristina Labrador Bustos tenía solamente 15 años cuando su madre falleció, mencionó que cada Día de las Madres la invadía la nostalgia pero se aferró siempre a los recuerdos bonitos y ahora honra su memoria.

Han pasado 45 años pero María la sigue recordando y es que su mamá fue tan especial con sus nueve hijos, siempre se preocupó por ellos, la más pequeña tenía 9 años de edad cuando quedó huérfana de madre.

Ella sufrió mucho su enfermedad, padecía de los intestinos y seguido se enfermaba, hasta que se le paralizaron los intestinos y se le complicó con la vesícula, ese fue su final.

La recuerda alta morena, alegre, tenía muchos amigos porque sabía inyectar y poner el suero, no cobraba un solo peso por hacerlo por eso se ganó el cariño de la gente, además era muy bromista.

"Cuando ella tomaba un refresco, para darnos un traguito nos decía, al que diga primero quiquiriquí le doy, después decía ya les gané yo dije primero", comentó María.

Dijo que recuerda esas tardes en las que su madre se sentaba en la mecedora en el exterior de su vivienda a tomar la tarde fresca mientras ella y sus hermanos jugaban alrededor.

Dice que su madre se fue con el pendiente porque todos sus hijos eran pequeños, le dijo a su hermana mayor que los cuidara y que no les pegara nunca, al padre de sus hijos lo único que le pidió fue que no separara a los niños y que se mantuvieran unidos.

"Nosotros le decíamos a mi papá que rehiciera su vida, pero mi papa dijo no, tú mamá no quiso que nadie los fuera a gobernar, me pidió que los cuidara y que los quería a todos juntos, yo no voy a traer a alguien que me los vaya a maltratar", comentó.

De casada se le venían los recuerdos de su madre, le entraba la nostalgia y tenía ganas de llorar, pero se saludaba la nostalgia y pensaba en sus hijos, pensaba en que a vida sigue y que pese a que su mamá no estaba físicamente, siempre estaba en su corazón.