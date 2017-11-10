“Miente pastor, ella me buscaba”

Frontera.- “Que hablen con la verdad, ella venía a buscarme cuando ya no estábamos juntos”, sostuvo Julio César Pérez quien negó rotundamente haber intentado quemar viva a su ex pareja como lo afirmó la joven de 25 años, quien además lo acusó de agredirla y generarle lesiones en sus costillas.

Julio César Pérez aseguró que las acusaciones en su contra son carentes de sustento y cuestionó ¿Por qué no presentan la ropa que supuestamente le rocié con tíner?, asegurando que en ningún momento sucedieron los hechos como los relató Alejandro Rodriguez.

Expuso que desde dos meses atrás concluyó la relación con Alejandra y aseguró que la dejó en casa de sus padres, pero que el pasado domingo ella fue a buscarlo con la intención de tener intimidad, explicando que hubo discusión y reconociendo que la sacó por la fuerza de su casa.

Pero refutando en todo momento haberla golpeado como la joven detalló, reconociendo que sí le dio dos cachetadas pero que de eso no pasó, incluso preguntó si las radiografías que presentó la joven en su defensa son actuales o de años atrás cuando fue golpeada por varias personas, ya que según su versión Alejandra ya había tenido complicaciones con su antigua pareja.

Julio César Pérez, dijo que presentó una denuncia por la agresión que asegura haber sufrido el pasado domingo y por el robo de su celular que juró, fue el padre de Alejandra quien se lo robó.

Negó tajante todas las acusaciones en su contra y detalló que en su momento serán las autoridades las que determinen la responsabilidad de cada quien en los hechos que se generaron en su domicilio.

