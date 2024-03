Migran ejidatarios

San Buenaventura Coah.- En una preocupante revelación, Sergio Eduardo Rodríguez Guerrero, regidor de Desarrollo Rural en San Buenaventura, ha informado sobre el creciente fenómeno de migración entre los ejidatarios locales.

Esta tendencia, según Rodríguez Guerrero, se debe principalmente al incremento de necesidades que enfrentan estas comunidades.

"Conforme pasa el tiempo, las necesidades aumentan y es el motivo por el que se van, buscando trabajos en la ciudad y los ejidos se van quedando solos", expresó el regidor, evidenciando una realidad que está impactando profundamente en la dinámica social y económica de la región.

La migración de ejidatarios no solo representa una pérdida de mano de obra en las áreas rurales, sino que también conlleva una serie de desafíos adicionales, como la disminución de la producción agrícola y el envejecimiento de la población en las zonas rurales, entre otros.

Señaló que los apoyos de semilla que brindan es menor ya que los ejidatarios ya no pueden debido a su avanzada edad.

Ante esta problemática, es imperativo que las autoridades locales y regionales trabajen en conjunto para implementar políticas y programas que aborden las necesidades subyacentes que están impulsando esta migración, atrayendo a los jóvenes.

"Hace años que lo he pedido en los tres niveles de gobierno y me dicen que no está fácil, pro yo que vivo en el campo pienso que sí, no es gran cosa lo que se debe hacer, solo se debe empezar con algo pequeño"

Esto incluye la creación de oportunidades económicas sostenibles en las áreas rurales, acceso a servicios básicos como salud y educación, así como el fortalecimiento de la infraestructura y servicios públicos en estas comunidades.