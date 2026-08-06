Miguel Sánchez Leija llama a cuidar la salud mental

El aumento de suicidios consumados en Coahuila, que suman alrededor de 20 casos en lo que va del año, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, al superar las cifras registradas en el mismo periodo de 2025, informó el director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija.

El funcionario señaló que los datos fueron presentados recientemente durante una reunión del Consejo Estatal de Salud Mental, donde se confirmó el incremento de este tipo de hechos en la entidad. "Vamos más arriba que el año pasado. Son cifras que sí son alarmantes y reflejan que no podemos dejar de lado la salud mental", expresó.

Acciones de la autoridad

En Frontera, este año también se han registrado casos que han conmocionado a la población. Uno de ellos ocurrió en mayo, cuando un joven celebró el Día de las Madres con su familia y horas más tarde fue localizado sin vida tras quitarse la vida. Además, en los últimos meses se han atendido diversos intentos de suicidio de adolescentes y jóvenes, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las acciones preventivas.

Sánchez Leija explicó que el suicidio es un problema complejo y multifactorial, relacionado con padecimientos como ansiedad, depresión, trastornos mentales y consumo de sustancias. "Muchas veces conocemos a alguien que aparentemente no tiene absolutamente nada y, desafortunadamente, termina consumando el suicidio. Es un problema multifactorial que en ocasiones resulta complicado identificar", señaló.

Impacto en la comunidad

El director de Salud hizo un llamado a la población a prestar atención a los cambios de conducta de familiares y amigos, así como a buscar ayuda profesional cuando existan señales de riesgo, al considerar que la atención oportuna puede evitar una tragedia.