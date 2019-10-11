Muere 'Corcho', talentoso dibujante

CASTAÑOS, COAHUILA.- Roberto Rangel Fuentes, mejor conocido como “El Corcho”, falleció a sus 76 años de edad debido a una trombosis.

El dibujante era muy conocido entre los habitantes de Castaños, y además muy querido por mucha gente, Daniel, su hijo, habla sobre lo que “El Corcho” hizo en vida y el gran legado que dejó.

Su hijo Daniel lo recuerda con un gran corazón siempre luchando por ellos, sacándolos adelante.

“Mi papá murió debido a una trombosis que se complicó y terminó en neumonía arrebatándole la vida el jueves por la noche, tenía ya una semana internado en la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

Desde el viernes pasado sufrió de un desmayo causado por la trombosis, y desde entonces ya no se pudo recuperar y nunca más volvió a despertar, hasta el día de ayer que dejó de respirar.

El Corcho había dedicado gran parte de su vida a enseñar dibujo en las clases que impartía en la Casa de la Cultura. De profesión era chofer de tráileres, pero hace tiempo se había jubilado así que en sus últimos años se dedicó a enseñar y a dibujar.

“Era muy alegre, chistoso, tenía un carácter muy bueno. Le apodaron “El Corcho” por dos razones. La primera era que le gustaba mucho tomar y no se despegaba de la botella y la otra que se cayó de la iglesia y no le pasó nada y rebotó como Corcho”, comentó su hijo.

Daniel es el menor de tres hermanos, Mary y Roberto. Su esposa falleció desde hace 20 años y desde entonces Don Roberto se dedicó a la crianza y cuidado de sus hijos.

Su hijo Daniel lo recuerda con un gran corazón siempre luchando por ellos, sacándolos adelantes. Le lloran sus tres hijos, 7 nietos y 4 bisnietos, además de los castañenses quienes sentían gran afecto por él.